افتتاح 9 مساجد جديدة بتكلفة 21 مليون و650 ألف جنيه في البحيرة
كتب:
إحسان شعبان
01:39 م | الجمعة 15 أبريل 2022
مسجد بالبحيرة
أشاد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.
افتتاح 9 مساجد بالبحيرة
جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح 9 مساجد جديدة مقامة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بمراكز «كفر الدوار - حوش عيسى - المحمودية - كوم حماده - بدر - الدلنجات - ايتاي البارود» بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليون و650 ألف جنيه.
المساجد هي «مسجد عمران بقرية العرقوب بكفر الدوار على مساحة 220 م وبتكلفة مليون و300 ألف جنيه، مسجد العلي القدير بقرية الكوم الأخضر بحوش عيسى على مساحة 250 م بتكلفة 2 مليون جنيه، مسجد العقاري بقرية العقاري البحرية بالمحمودية على مساحة 399 م بتكلفة إجمالية 2 مليون و500 الف جنيه.
افتتاح مساجد بالدلنجات
كما تم افتتاح مسجد الرحمن بتلبقا بكوم حماده على مساحة 415 م وبتكلفة 3 ملايين جنيه، ومسجد العزيز غنيم بالمنطقة السادسة ببدر على مساحة 420 م بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، ومسجد الميهي البحري بزاوية حمور بالدلنجات على مساحة 630 م وبتكلفة إجمالية 3 ملايين و500 ألف جنيه.
وبحوش عيسي تم افتتاح مسجد كوبري المحطة بفرهاش على مساحة 1100 م وبتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه، ومسجد عمران بكفر الحاجة بإيتاي البارود «صيانة وترميم» على مساحة 170 م وبتكلفة إجمالية 100 ألف جنيه، ومسجد الحمد بقليشان بإيتاى البارود «صيانة وترميم»، على مساحة 225 م وبتكلفة إجمالية 250 ألف جنيه.