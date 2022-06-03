سعر الدولار اليوم الجمعة 3-6-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار عمليات بحث كبيرة من المواطنين عبر محركات البحث المختلفة، حيث يولي المواطنين أسعار الأوراق النقدية المختلفة مقابل الجنيه المصري اهتمامًا كبيرًا لمعرفة تأثير التطورات الاقتصادية على الأسعار، في ظل التغييرات التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الدولار وفق آخر تحديث للبنوك قبل اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك اليوم

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.59 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وسجل الدولار في بنك مصر نحو 18.58 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل الدولار نحو 18.58 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 18.58 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية لنحو 18.06 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 18.66 جنيه للبيع و18.56 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي وصل سعر الدولار إلى 18.53 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، ، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني الخاص لكل بنك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.