الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 1% مع تراجع الدولار.. كم يبلغ سعر الأوقية؟

ارتفعت أسعار الذهب بما يزيد عن 1.3٪ اليوم الخميس، مدعومة بانخفاض الدولار، والبيانات التي أظهرت ارتفاع جداول الرواتب الخاصة بالولايات المتحدة، أقل من المتوقع الشهر الماضي.

الأسعار ترتفع أكثر من 1%

وصعدت عقود الذهب الفوري بنسبة 1.31٪ إلى 1869.69 دولارًا للأونصة، بعدما ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى في أسبوع، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.35 بالمئة إلى 1873.6 دولار.

مؤشر الدولار يتراجع

وهبط مؤشر الدولار 0.7% متراجعًا عن أعلى مستوى في أسبوع سجله يوم الأربعاء.

وقال رايان ماكاي، محلل السلع في TD Securities، «إن بيانات الوظائف تثير بالفعل مخاوف الركود التي كانت تختمر في السوق وتدعم الذهب».

بيانات تقرير الوظائف الأمريكية

وأظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني ADP أن الوظائف الخاصة ارتفعت بمقدار 128000 وظيفة الشهر الماضي، مقابل التوقعات بزيادة قدرها 300000 وظيفة، وأظهر تقرير مطالبات البطالة الأسبوعية أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض بينما ظل الطلب على العمالة قويًا.

البنك الفيدرالي يسعى لترويض التضخم

ويحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ترويض التضخم المتصاعد، ولذلك يحتاج إلى القيام بذلك دون دفع معدل البطالة للارتفاع.

وسوف يراقب المستثمرون الآن عن كثب بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تظهر نموًا قويًا للوظائف في مايو.

وقالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد ، يوم الخميس إنها تدعم على الأقل زيادات أخرى في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، مع المزيد، إذا لم تهدأ ضغوط الأسعار.

وبينما تعتبر السبائك ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي ، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، والتي لا تحمل أي فائدة.