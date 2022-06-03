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حملة مكبرة لرفع المخلفات وتمهيد وتسوية طريق أبنوب

تكثيف الحملات وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية

كتب:

سويفي رشدي
03:12 م | الجمعة 03 يونيو 2022
جانب من رفع الإشغالات وتسوية الشوارع بأبنوب

جانب من رفع الإشغالات وتسوية الشوارع بأبنوب

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ خطة المحافظة بجميع القرى والمدن والمراكز وتكثيف حملات رفع المخلفات وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية ورفع كفاءتها وتحسين حالتها للتيسير على المواطنين في الانتقالات وحركة المواصلات وللمساعدة في وصول الخدمات إليها. 

ولفت سعد إلى أهمية استمرار هذه الحملات بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفًا أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقاً لرؤية مصر 2030.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات

وقال محافظ اسيوط إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات وتمهيد وتسوية طريق أبنوب/المعابدة بنطاق مركز أبنوب بالاشتراك والتعاون بين وحدة الإنقاذ السريع والوحدة المحلية للمركز، موجهًا بضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات أهمية المتابعة الفاعلة لما يتم تقديمه وتوفيره من خدمات لكافة فئات المواطنين والتي تمس حياتهم اليومية من أجل راحتهم ودعم الحياة الكريمة لهم والنهوض بالخدمات على أرض المحافظة والارتقاء بالمظهر الحضاري لها كونها عاصمة الصعيد.

وحدة الإنقاذ السريع

وأوضح خالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط بتكثيف حملات تمهيد وتسوية الطرق الداخلية على مستوى كافة القرى والمراكز خاصة غير المدرجة بخطط الرصف حتى الآن، للتيسير على المواطنين تم التنسيق مع تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب لمساعدة الحملة الميكانيكية التابعة للمركز في حملات رفع المخلفات وتمهيد وتسوية طريق أبنوب/المعابدة حيث تم دعم الحملة بعدد 2 جليدر و2 لودر و4 قلابات وتقسيم العمل والمعدات وإزالة كافة المخلفات وتسوية وتهميد الطريق، لافتًا إلى أنه جار استكمال المجهودات بمختلف المراكز لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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