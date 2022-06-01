حملات مكبرة لرفع كفاءة الطرق وإزالة الإشغالات والقمامة بأحياء الجيزة

تواصل أجهزة الأحياء والمدن والمراكز بمحافظة الجيزة، تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات ومواجهة ظاهرة المباني المخالفة والتعديات على الأراضي وأملاك الدولة مع رفع كفاءة الطرق بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

رفع مخلفات القمامة في الجيزة

وكشفت محافظة الجيزة في بيان، قيام القطاع الشمالي بحي الهرم، تحت إشراف المهندس حسن موافي، رئيس الحي، بالتنسبق مع هيئة النظافة بمتابعة أعمال النظافة والكنس بشارع اللبيني فيصل، ورفع كافة المخلفات من شارع ترعة جلال ورفع مخلفات القمامة بسور أرض الشونة من شارع كعبيش، وذلك بإجمالي 400 طن مخلفات.

رفع مستوى النظافة في الشوارع

وأشارت محافظة الجيزة في البيان، إلى قيام قطاع النظافة بحي الهرم، برفع كافة المخلفات والقمامة والتراكمات بشارع المجزر الآلي هرم، وشارع ترعة جلال آخر الملك فيصل وشارع اللبيني هرم وشارع زغلول بجوار مقابر كفر الجبل وشارع المنشية طريق كفر طهرمس، ورفع كافة التراكمات والرتش أسفل دائري غطاطي، في إطار العمل على الارتقاء بمستوى النظافة بنطاق الحي، تنفيذا لتعليمات محافظ الجيزة بالاهتمام الكبير بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية.

تركيب أغطية صرف صحي بحدائق الأهرام

وأكدت محافظة الجيزة قيام إدارة صيانة الطرق بحي الهرم، بأعمال تركيب بلاط الإنترلوك وعمل مرمات دقشوم بجانب سور فندق المريديان، كما تم متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمتفرعات المجزر الآلي هرم، وجاري استكمال أعمال توسعة طريق المريوطية فيصل، من خلع كشافات الأعمدة التي تتعارض مع مسار الأعمال وفصل التيار الكهربائي، كما تتم أعمال «يوتيرن - دوران» من نزلة الكوبري الجديد أمام قاعة لامور على طريق المنصورية، لافتا إلى قيام إدارة المرافق بأعمال تركيب غطاء صرف صحي بشارع حدائق الأهرام القديمة، في تحويلة طريق مصر الإسكندرية.