حملات بالمحافظات للتعريف بالزراعة التعاقدية.. الذرة بـ6 آلاف جنيه

قالت الدكتوره هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المركز قام بتنظيم العديد من الندوات الإرشادية والتعريفية في محافظات الوجه القبلي والبحري، يشارك فيها المزارعون وشركات الأعلاف لعرض مفهوم الزراعة التعاقدية ومزاياه وأهميته وكيفية التعاقد».

سعر طن الذرة 6 آلاف جنيه

أضافت «هدى» لـ«الوطن» أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن عن سعر ضمان للذرة الصفراء بـ6000 جنيها، مؤكدة أنه يتم تقديم الدعم الفني والعينى للمزارعين من خلال الإرشادات والتوصيات لفريق البحث العلمي، كما يتم تقديم التقاوي للمزارعين لمحصول عباد الشمس وفول الصويا والذرة ويتم التوعية بضرورة استخدام المخصبات الزراعيه لزيادة الأنتاج.

وتابعت «هدى» أنه تم حتى الآن عقد ندوات في محافظات البحيرة والدقهلية والغربية والإسماعلية وشرق الإسماعيلية والقليوبية والنوبارية والمنيا وبنى سويف والفيوم، وتناولت هذه الندوات أهم المميزات والحوافز التي تقدمها الشركات للزراع عند التعاقد على محصول فول الصويا والذرة وعباد الشمس، وعرض نموذج التعاقد والذي يتم فيه التعاقد مع الشركة من خلال مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة وفيه يوجد حد أدني سعر للتعاقد قابل للزيادة يحدد تبعاً للأسعار العالمية لضمان حصول المزارع على أقصى استفادة من إنتاج محصوله.

تذليل العقبات التي تواجه المزارعين

أشارت «هدى» إلى أنه يتم خلال الندوات أيضا تذليل العقبات التي تواجه المزارعين من عدم توفير التقاوي والمخصبات أو حتى أفضل الطرق لإنتاج محصول وفير من المحاصيل، خاصة فول الصويا والأمراض التي يتعرض لها المحصول، وطرق الحصاد التي تحقق رطوبة منخفضة في الذرة الصفراء.

وأكدت «هدى» أن الزراعة التعاقدية هي آليه مهمة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع من خلال التوفيق ما بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار داخل المسلك التسويقي، وتصحيح مسارها وإزالة التشوهات الجارية لكل من سعر المحصول وعائد الوسيط وسعر المستهلك، وهي آلية مهمة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الإستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين.