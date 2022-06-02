ضبط 12 مخالفة تموينية ورفع 30 طن مخلفات في حملات بدار السلام

فى إطار المتابعة المستمرة للأسواق بمحافظة سوهاج، لمتابعة السلع الغذائية وجودتها، فضلاً عن متابعة المخابز والتزامها بالمعايير التموينية واشتراطات وزارة التموين على رغيف الخبز، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام عدة حملات تموينية، بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والمهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، وتوجيهات محمد السيد عوض، رئيس مركز ومدينة دار السلام، وبالتعاون مع إدارة تموين دار السلام، برئاسة مرتضى عبد الغفار، مدير الإدارة.

ضبط 12 مخالفة تموينية بدار السلام

وأسفرت حملة تموينية، تم تنفيذها اليوم الخميس، عن ضبط عدد 12 مخالفة مخابز، وتم تحرير المحاضر اللازمة بها، تشمل محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بأحد المخابز البلدية، و5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضر عدم إعطاء بون صرف الخبز، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين.

تم تنفيذ الحملة بقيادة سعودي عبد القادر، رئيس الرقابة التموينية، وعاطف أبوبكر، وعطا حمدان، المفتشين بإدارة تموين سوهاج، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استمرار أعمال النظافة بمركز دار السلام

في إطار آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، بمواصلة حملات النظافة والإنارة بالمدينة والقرى، حيث قامت الوحدة المحليه لقرية «أولاد سالم بحري» بحملة مكبرة، شملت بدايةً من مدخل القريه شرقاً، حتى طريق «العبارة»، تم خلالها إزالة 30 طناً من المخلفات الصلبة.