القبض على المتهمين في «مشاجرة المطاوي» بسبب رش المياه بالطالبية

كشفت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة الطالبية، سبب نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ما أدى لإصابة اثنين منهم، وتبين لرجال المباحث، أن خلافًا نشب بين طرفي المشاجرة بسبب رش المياه في الشارع، ما تطور إلى مشاجرة باستخدام الأسلحة البيضاء، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وجرى إحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم في هذه القضية.

مشاجرة بسبب رش المياه

وتلقى العميد وائل الجابري مأمور قسم شرطة الطالبية بلاغًا بنشوب مشاجرة بشارع متفرع من شارع عثمان محرم، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبيّن للمقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن عددًا من الأشخاص تبادلوا الاعتداء بالأسلحة البيضاء، بسبب رش المياه في الشارع، وانتهت المشاجرة بإصابة شخصين، جرى نقلهما إلى المستشفى.

حيازة أسلحة بيضاء

وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث غرب الجيزة من ضبط المتهمين، واعترفوا بالاتهام المنسوب إليهم من تشاجر واعتداء، وحيازة أسلحة بيضاء، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجرى إحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم فيما هو منسوب لهم.