مقتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بين عائلتين بطنطا

شهدت قرية «ميت حبيش» البحرية، إحدى قرى مركز طنطا في محافظة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، مشاجرة بين عائلتي «البنا» و«شلبي»، بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتم تجددها، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية ميت حبيش البحرية، أسفرت المشاجرة عن مقتل شخص وإصابة آخر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، وتبين نشوب مشاجرة بين أفراد من عائلتي «البنا» و«شلبي»، وذلك بسبب خلافات سابقة، نتج عنها مقتل شخص واصابة آخر باصابات خطيرة.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي العلاج للمصاب، وتشريح جثة المتوفي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

فرض كردون أمني بالقرية

من جانبها، وضعت مديرية أمن الغربية طوقاً أمنياً حول مكان الواقعة، وذلك منعاً لتصاعد الأحداث، خاصةً وأن شهر يناير الماضي شهد مشاجرة بطلقات الخرطوش بين العائلتين، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص وقتها، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتم السيطرة على الموقف، وضبط أشخاص من طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتجددت اليوم.