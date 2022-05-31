مصرع وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأعيرة النارية لخلافات الجيرة بطهطا

شهد مركز طهطا بمحافظة سوهاج مشاجرة بين جيران لخلافات الجيرة بينهما قامت الطرفان باستخدام الأسلحة النارية وأصيب خلالها ٣ اشخاص بينما لقى اثنان آخرين مصرعهم

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة طهطا يفيد وجود مشاجرة وإطلاق أعيره ناريه ومصابين دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

وعلي الفور تم الانتقال لموقع البلاغ و تبين أن بين كل من :- " طرف أول " 1- سلامه م س خ - سن 42 عامل متوفي أثر إصابته برش خرطوش بالصدر " 0 2- نجل شقيقه / أيمن ح م س خ - سن 27 عامل مصاباً " رش خرطوش باليد اليسري وجرح رضي بفروة الرأس " 03- شقيقه / حاتم ح م س - سن 24 عامل " طرف ثان " 1- جمال ع ا س - سن 32 عامل مصاباً " رش خرطوش بالبطن من الناحية اليسري - وتوفي أثناء نقله لمستشفي سوهاج الجامعي 2- نجل شقيقه / إسلام ي ا س - سن 27 عامل مصاباً " جرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية سوهاج تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول بندقيه خرطوش وعدد"2" طلقه من ذات العيار وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقيه خرطوش وعدد"3" طلقات من ذات العيار تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما علي الأخر بالضرب وإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزة المذكوران مما نتج عنه وفاة الأول من الطرف الأول والأول من الطرف الثاني وإحداث الاصابات المنوة عنها بسبب خلافات الجيرة