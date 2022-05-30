إصابة شقيقين بطلقات نارية في مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا

أصيب شقيقان بطلقات نارية، اليوم الاثنين، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، في قرية المعري التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

مشاجرة بين عائلتين

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغا يفيد إصابة شخصين بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بسبب خلافات قديمة بينهما، بقرية المعري بقوص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع المشاجرة، وتبين إصابة كل من «أيمن.م»، 44 عاما، وشقيقه «أشرف.م.ع»، 48 عاما.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونُقل المصابان إلى مستشفى قوص المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا في القرية لمنع تجدد الاشتباكات، كما تمكنت من ضبط اثنين من المتهمين.