حملات مكبرة لرفع الحواجز والأوتاد الحديدية المتعدية على الطريق بالجيزة

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية بأحياء جنوب الجيزة والعجوزة والدقي، لمتابعة حالة النظافة والإشغالات ونسب تنفيذ أعمال الرصف بعدد من القطاعات، ووجه خلال الجولة بتكثيف حملات رفع وإزالة الحواجز والأوتاد الحديدية من مسار الطريق وعدم السماح بتعدي المنشآت على الطريق العام.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس هيئة النظافة، باستمرار جهود التجريد للطرق ومتابعة أداء شركات النظافة العاملة.

متابعة أداء الشركة المسند إليها الأعمال

وتفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير بشوارع شارل دي جول والنيل السياحي وأعمال رصف وتطوير شارع البحر الأعظم، للوقوف على نسب التنفيذ، موجها رئيس حي جنوب الجيزة بمتابعة أداء الشركة المسند إليها الأعمال وسرعة إنجاز الأعمال المتبقية.

وكلف المحافظ برفع كفاءة بعض متفرعات شارع النيل للحفاظ على الشكل الحضاري بالقطاع بالكامل، موجها رئيس الحي بإصلاح أحد الباكيات بالسور الحديدي بمسار الكورنيش، ومتابعة الصيانة الدورية للأسوار، والتأكد من عدم التعدي على الطريق من قبل المنشآت المطلة على النيل.

تلافي بعض الملاحظات قبل استلام الأعمال

واطلع المحافظ على أعمال التطوير الجارية بشارع بهي الدين بركات ونفق عباس، موجها بتلافي بعض الملاحظات قبل استلام الأعمال من الشركة ورفع كفاءة الإنارة بالطريق، كما وجه برفع كفاءة شارع بني عامر وحسن برادة بحي جنوب الجيزة، وتبليط بالإنترلوك لعدد من الشوارع غير المدرجة في الخطة.

رافق المحافظ خلال الجولة، محمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، واللواء أحمد عبد الفتاح، واللواء ياسر سامي وطه عبد الصادق رؤساء أحياء الدقي والعجوزة وجنوب.