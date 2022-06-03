إزالات عزبة الإخلاص النزهة مستمرة وصرف تعويضات للسكان

تواصل أجهزة محافظة القاهرة أعمال إزالات عزبة الإخلاص بنطاق حي النزهة، وذلك بعد صرف التعويضات اللازمة للسكان حيث تعد من المناطق العشوائية المستهدف إزالتها وأيضا بسبب قربها من موقع المطار بشكل مخالف، وذلك ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على متابعة أعمال إزالات عزبة الإخلاص بالهايكستب بحي النزهة بالمنطقة الشرقية، مؤكدًا أنها تعد أحد المناطق العشوائية غير المخططة بالمنطقة ومستهدف إزالة 212 عقار بعد صرف التعويضات اللازمة للأسر المستحقة طبقًا لأسعار المنطقة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الإزالة خلال الفترة المقبلة.

تغيير حياة المواطنين

وأشار محافظ القاهرة أن إزالات عزبة الإخلاص بحى النزهة تشمل مراعاة السكان بحيث يتم توفير الاحتياجات المطلوبة لتغيير حياة المواطنين للأفضل، والعاصمة تشهد طفرة غير مسبوقة منذ فترة طويلة فى القضاء على العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع تغيير حياة المواطنين إلى الأفضل وإحداث نقلة حضارية من خلال مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها ومنها الأسمرات والمحروسة ومعا وأهالينا وروضة السيدة والتي أسهمت في تحسين جودة الحياة المقدمة لقاطنيها وتوفير حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

أملاك دولة

وأكد مصدر لـ«الوطن» أن عزبة الإخلاص بالهايكستب مقامة على أرض أملاك دولة وبالتالي هي مخالفة ولكن يتم صرف تعويضات للأسر قبل أعمال الإزالة، مع العمل على خدمة السكان من خلال مساعدتهم فى نقل الأولاد إلى المدارس وغيرها من الخدمات لتلبية احتياجات الأسر وإزالة أي عراقيل تواجههم، لافتًا إلى أن القاهرة شهدت إزالة أغلب المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة ونقل الأسر إلى مساكن مجهزة متوفر بها كل الخدمات وبيئة نظيفة من أجل مساعدة الأجيال المقبلة على العيش في حياة كريمة.