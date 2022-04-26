القاهرة تبدأ إخلاء منطقة عشوائية قرب المطار وتعويض الأهالي خلال أيام

تشهد محافظة القاهرة أكبر أعمال توسعات ومشروعات في مجال الطرق والنقل، والقضاء على العشوائيات، حيث يجري حالياً حصر منطقة «عزبة الإخلاص»، بالهايكستب، التابعة لحي النزهة، وهي منطقة عشوائية غير مخططة، عبارة عن بيوت قديمة، ومن المقرر صرف التعويضات للأهالي الذين سيتم إخلاؤهم خلال أيام، قبل أي إجراء بالإزالة، أسوة بمنطقة «عزبة المطار»، التي تم إزالتها من قبل.

تعويض سكان «عزبة الإخلاص» بشكل عادل

وقال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إنه لن يضار أي مواطن من أعمال التوسعات والقضاء على العشوائيات، حيث يتم تعويض السكان بشكل عادل، لافتاً إلى أنه تم اجراء حوار مجتمعي مع أهالي منطقة «عزبة الإخلاص»، وسيتم إخلاء المنطقة بسبب قربها من محيط المطار.

وأضاف نائب المحافظ أنه تم حتى الآن، حصر أكثر من 500 وحدة سكنية، ويصل التعويض، وفق تقييم المقيم العقاري، إلى 4 آلاف جنيه للمتر، ويقوم المقيم بتحديد المساحة وقيمة التعويض لكل حالة، وصرف الأموال قبل أي إجراء، ومنح الأسر فرصة لترتيب أمورهم قبل إخلاء الموقع، وتوفير كل التسهيلات اللازمة.

إزالة تعارضات مسار «الهجانة»

وأوضح أنه يجري حالياً أعمال إزالة التعارضات بشارع مسار «الهجانة»، بين محطتي مترو الحلمية وعين شمس، بعد صرف التعويضات للأسر، حيث يوجد 57 عقاراً يجري التعامل معها، وذلك في إطار خطة التوسعات التي تشهدها محافظة القاهرة، وإقامة شبكة طرق ومحاور على أعلى مستوى، لتحقيق السيولة المرورية، والقضاء على المشكلات السابقة.

سوق للباعة الجائلين بجسر السويس

ومن ناحية أخرى، تبحث أجهزة محافظة القاهرة دراسة حلول لإنهاء أزمة الباعة الجائلين بشارع منطقة «الألف مسكن»، وشارع جسر السويس، لمنع أي تكدس مروري، وعدم إعاقة المارة من خلال تكثيف الحملات، لإزالة أي إشغالات، بالتعاون بين الأحياء وشرطة المرافق وأقسام الشرطة، بالإضافة إلى البحث عن موقع مناسب لإقامة سوق يضم الباعة الجائلين، ويمنع أي إشغالات، بالتنسيق بين حي النزهة وحي عين شمس وشرطة المرافق.