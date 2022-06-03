مستثمرو السياحة: زيادة أعداد السياح البولنديين للغردقة الشهور المقبلة

قال رامى فايز، عضو مجلس إدارة لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن الأسابيع المقبلة ستشهد زيادة في الرحلات البولندية المقبلة إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر، لا سيما بعد قيام شركات السياحة هناك بتسيير رحلات خلال الأسبوع الجاري من مدن بولندية أخرى بخلاف العاصمة البولندية وارسو التي تصل منها كل الرحلات البولندية إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، موضحا أن بولندا تعتبر واحدة من أهم الدول المصدرة للسياح إلى مصر حاليا.

رحلات بولندية إلى الغردقة

وأضاف لـ«الوطن» أنه بالتزامن مع تسيير مدن بولندية أخرى غير وارسو رحلات إلى الغردقة، فإن الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا بدأت فى الزيادة بشكل مطرد، موضحا أن مطار مرسى علم سيستقبل هذا الأسبوع نحو 17 رحلة سياحية إيطالية وهو أعلى عدد من الرحلات الإيطالية يصل إلى مرسى علم منذ بداية عام 2022، لافتا إلى أن ألمانيا ما زالت الدولة الأكثر إرسالا للسياح إلى المدن السياحية المصرية ولا سيما الغردقة ومرسى علم خلال العام الجاري.

زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر

وأوضح أن التدفقات السياحية الحالية تُشير إلى أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد زيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المدن السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر، مشددا على أنه حال توقفت الحرب الروسية الأوكرانية قريبا فإن أعداد السياح الوافدين لمصر سترتفع بشكل كبير خلال العام الجاري لا سيما خلال الموسم السياحي الشتوى المقبل.

وكان الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن غالبية فنادق شرم الشيخ تمر حاليا بأزمة كبيرة نتيجة انخفاض الحركة السياحية الوافدة إليها، موضحا أن شرم الشيخ كانت المدينة السياحية الأكثر تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث كان يمثل سياح الدولتين أكثر من 60% من إجمالي السياح الذين تستقبلهم المدينة سنويا، متابعا: «العديد من الفنادق عاجزة حاليا عن التطوير أو إجراء عمليات صيانة كاملة نظرا لعدم وجود تمويل كاف لديها».