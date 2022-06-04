أنشطة وخدمات متوفرة لخدمة سكان الأسمرات خلال الصيف.. اعرفها

أعلنت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن حزمة من الإجراءات ضمن الخدمات المقدمة لسكان حي الأسمرات خلال فصل الصيف بهدف تحقيق حياة كريمة للمواطنين، ودمج كل السكان في المجتمع لتغيير حياتهم للأفضل بعد انتشالهم من المناطق العشوائية، إذ تم اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات لصالح سكان الأسمرات وفق تقرير محافظة القاهرة ومنها ما يلي:

خدمات متنوعة

- التنسيق المستمر مع مديريات التضامن، والتعليم، ومحو الأمية، والرياضة والأزهر والاوقاف والثقافة والمجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، والروتاري من أجل تقديم خدمات للسكان، وإقامة الأنشطة المتنوعة.

- العمل على تنمية مهارات السكان خاصة منطقة الأسمرات 3 لدمجهم في المجتمع.

- العمل على تطوير الانسان ودعمه في بيئة صحية وجعله واقع ملموس.

تدريب وفرص عمل

- توفير التدريب اللازم، والعمل على توفير فرص عمل للمرأة والشباب.

- تفعيل الأنشطة الصيفية خلال فترة الإجازة الدراسية خاصة للأطفال، وطلاب المدارس والشباب.

- إقامة دورات رياضية لكل الاعمار في مختلف الألعاب إلى جانب تقديم الرحلات المجانية لزيارة المعالم الأثرية والترفيهية لأبناء الأسمرات.

- تنظيم الندوات وورش لتعليم ا الأنشطة الفنية و الطباعة وتوفير الأدوات المناسبة.

محو الأمية

- العمل على محو أمية من فوق 16 عامًا، وجار استهداف 800 شخص كمرحلة أولى خلال دورات تدريبية تتم كل 3 شهور من خلال الهيئة العامة لتعليم الكبار.

- الإعلان عن حوافز تشجيعية للدارسين والناجحين للحفاظ على استمرارية التعلم.

- استيعاب الأطفال المتسربين من التعليم عن طريق فتح فصول تأسيسية للأطفال من سن 6 سنوات، ودعم مبادرة الأسمرات بلا أمية.

نشاط الكشافة داخل مراكز الشباب

- ممارسة الأنشطة الكشفية والترفيهية بمراكز الشباب والمدارس الواقعة بنطاق الأسمرات خلال إجازة الصيف.

- العمل على توفير الدورات التدريبية وورش العمل التي تؤهل لسوق العمل.

- التنسيق مع شركة مياه الشرب لتوفير تدريب لأبناء الأسمرات حول السباكة والكهرباء والخياطة والحرف اليدوية.

- التنسيق مع المصانع لتوفير فرص عمل لائقة مع إقامة المعارض لعرض منتجات أهالي الأسمرات وتسويقها.