الري: إزالة فورية لتعد بالردم على مخر سيل «طره» في محافظة القاهرة

في ضوء ما تم رصده بشأن التعديات بالردم لمخر سيل «طره»، بمحافظة القاهرة، أصدر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري توجيهاته للأجهزة المختصة بالوزارة للتعامل مع هذا التعديات وإزالتها بشكل فوري.

وقامت أجهزة الوزارة المعنية بالتعامل الفوري وإزالة التعدي، مع مواصلة العمل ليلاً لإتمام عملية الإزالة، وشدد وزير الري على ضرورة الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول دون عوائق أو أعمال ردم، نظراً لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها، الأمر الذي يؤدي لارتفاع منسوب المياه بالمخر، وغرق الأراضي المحيطة به، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

وزير الري: التعدي على مخرات السيول يمثل خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت

وفى ذات السياق، أشار الدكتور عبد العاطي إلى الدور الهام الذى تقوم به أعمال الحماية التي نفذتها الوزارة لحماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول، حيث قامت الوزارة بإنشاء 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وفرت الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط اتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتي يمكن استخدامها من قبل التجمعات البدوية في لأغراض الشرب والرعي، لافتا الى أن التعديا على مخرات السيول تمثل خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

وزير الري يؤكد استمرارية المتابعة والرصد لكافة أشكال التعدي على المجاري المائية

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري استمرارية المتابعة والرصد لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية ومخرات السيول والتعامل الفوري معها لضمان الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، وتحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت.