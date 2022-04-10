«الأسمرات» يشهد أكبر دورة رمضانية في كرة القدم للأحياء المطورة «فيديو»

تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة»، أُفتتحت بملاعب حي الأسمرات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية، للأحياء المطورة، بمشاركة عدد من سكان أحياء الأسمرات وأهالينا وروضة السيدة زينب ومعا والخيالة والمحروسة.

واقع ملموس، ذلك التطور الكبير الذي استهدف بناء البشر بالتزامن مع بناء الحجر، من خلال تقديم سبل الدعم كافة لسكان الأحياء المطورة وإشراكهم في كل الأنشطة الفنية والثقاقية والرياضية واستغلال قدراتهم وهوايتهم وصقل مواهبهم في شتى المجالات.

أنشطة وأحياء عدة، تشهدها الأحياء المطورة، تساهم في خلق أجيال جديدة، وضمان مستقبل أفضل لشباب يساهمون في بناء مصر، تغلبوا على عقبات الماضي حالمين بغد مشرق لهم ولأبنائهم.

وعرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الأسمرات تشهد أكبر دورة رمضانية للأحياء المطورة تحت شعار الرياضة أسلوب حياة».

ما حدث في الأسمرات شيء مبهر

بدوره، قال الدسكتور سيد حُزين وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، إن ما حدث في الأسمرات شيء مبهر، فلأول مرة يتم تنظيم هذا النوع من الدورات الرمضانية لأهالي الأحياء المطورة، التي نقلت مصر إلى عهد الجمهورية الجديدة، التي بناها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد حازم رفعت إداري محافظة القاهرة للكرة الخماسية، أن فريق محافظة القاهرة لا يتأخر عن أي دعوة، حيث شارك في المباراة الافتتاحية للبطولة، التي ينظمها حي الأسمرات.

إشادة المدير الفني لفريق الأسمرات

من جهته، قال جمال محمد المدير الفني لفريق الأسمرات: «بدأنا نتطور مع الوضع القائم في المدينة، ونعمل على تعديل سلوكيات بعض الأولاد، ونجحنا في هذا الأمر، وأصبح لدينا أعداد رائعة جدا من لاعبي كرة القدم يشاركون في دوريات ومسابقات مميزة».

ووجه أحد الشباب المشاركين في الدورة الرمضانية، الشكر إلى القائمين على تنظيمها، مؤكدًا أنها تضم مدربين على أعلى مستوى: «الدنيا مظبوطة، ووفروا لنا كل حاجة».

وقال آخر: «قدموا كل ما عليهم ويزيد، ونحن سنتعاون معهم، أحببنا هذه الفكرة الرائعة، وهذا النوع من المناسبات الرياضية الرائعة يساعدنا على تحقيق أمور رائعة».