تظلمات الشهادة الإعدادية 2022.. الخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن تظلمات الشهادة الإعدادية 2022 بعد إعلان المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع فتح باب التظلم أمام الطلاب خلال الأسبوع الجاري، حيث تعلن كل مديرية الضوابط والإجراءات المطلوبة وتنظيم مواعيد التظلمات للتيسير على الطلاب ومنع أي زحام.

سداد رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2022

ومن المقرر إعلان المديريات التعليمية بالمحافظات مواعيد وشروط تظلمات الشهادة الإعدادية 2022 خلال ساعات، بحيث يحق لكل طالب تقديم تظلم في أي مادة من المواد، ويبدأ الأمر بسداد الرسوم المطلوبة وفقا للجدول الذي يتم إعلانه لكل إدارة مع التزام الإجراءات الوقائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

إجراءات تظلمات الشهادة الإعدادية 2022

وحول إجراءات تظلمات الشهادة الإعدادية 2022، يتوجه الطالب إلى الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة ويتقدم بطلب وسداد الرسوم المستحقة عن كل مادة يتظلم فيها، مع تقديم إيصال رسم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، وتقديم صورة بطاقة ولي الأمر مع طلب بالمواد التي يرغب الطالب التظلم بشأنها، على أن تتسلم لجنة النظام والمراقبة بالإدارة الطلب، وبعدها تحدد موعد إجراء التظلم ثم يلتزم الطالب بالموعد المحدد للاضطلاع على ورقة الإجابة في المادة المتظلم فيها مع حظر اصطحاب الهاتف المحمول خلال التعرف على ورقة الإجابة وتفنيد التظلم، ثم يتم توقيع إقرار كتابي على ولي أمر الطالب بالاطلاع على ورقة الإجابة مع تسليم صورتي بطاقة شخصية، ويسمح للطالب وولي أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة أنه بعد انتهاء أعمال التظلم وكل الخطوات المتبعة، يتم إعلان نتيجة التظلم بالإدارة التعليمية بعد انتهاء أعمال الفحص والمراجعة لورقة الإجابة، حيث يأخذ الطالب حقه، وفي حالة ثبوت أحقية الطالب في درجات سوف يحصل عليها في المادة المتظلم بشأنها.