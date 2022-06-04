تكليفات حكومية مهمة للمحافظين.. أبرزها توريد القمح ومكافحة كورونا

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، وجود متابعة مستمرة من الوزارة للأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ التكليفات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه العمل.

وأشارت وزارة التنمية المحلية في تقريرها، إلى أن من بين التكليفات المهمة للمحافظين خلال الفترة الراهنة ما يلي:

أهم تكليفات رئيس الوزراء للمحافظين

- المتابعة مع مديريات التموين والزراعة عملية توريد القمح من المزارعين بكل المحافظات.

- متابعة استمرار معارض السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة من أجل توفير السلع بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين .

- التنسيق مع التموين والزراعة لتذليل أي عراقيل على أرض الواقع.

- حملات مستمرة لحث المزارعين على توريد الأقماح للصوامع أو المطاحن.

- مراجعة الكميات المستهدفة من القمح بكل محافظة بالكميات التي يتم توريدها يوميًا.

- توفير التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد، وصرف المبالغ المالية المستحقة لهم خلال 24 ساعة.

إجراءات بشأن ضبط توريد الأقماح

-منع أي تداول للأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد.

- متابعة منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات وتنفيذ الإزالة الفورية.

- التواصل المستمر بين غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف عمليات المحافظات لمتابعة يومية لمعدلات ونسب التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهتها على الفور.

- متابعة الالتزام بمواعيد عمل المحلات والمطاعم والمقاهي واتخاذ اجراء عاجل ضد المتجاوز.

- الحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة والتعامل بحسم مع أي تعديات وإزالتها في المهد والتعامل الفوري مع المخالفين.

إجراءات الوقاية من كورونا

- التشديد على اتباع إجراءات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

- استمرار حظر تناول الشيشة داخل المقاهي والمطاعم.

- استمرار حظر «سناتر» الدروس الخصوصية، وغلق أي «سنتر» مخالف ومصادرة أدواته.

- العمل على الحفاظ على أملاك الدولة المستردة، بالتنسيق مع جهات الولاية المسؤولة بالمحافظات.

- متابعة أعمال التصالح في مخالفات البناء.