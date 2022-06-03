طالبة تنهي حياتها في الإسكندرية بعد ابتزازها بصور فاضحة.. وضبط المتهم

شهدت منطقة العامرية بالاسكندرية حادثا مأسويا، إذ أقدمت طالبة على إنهاء حياتها إثر تناولها كمية من الأقراص، بعد أن تعرضت للابتزاز من أحد الأشخاص، قام بنشر عدة صور لها حصل عليها من صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لتتشابه تلك القصة مع مأساة الطالبة بسنت التي أنهت حياتها منذ أشهر عبر تناول حبة غلال، إثر تعرضها للابتزاز بنشر صور مخلة.

حبس المتهم 45 يوما على ذمة القضية

ووفقا لملف القضية المعروض أمام المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس محكمة جنيات الإسكندرية، الذي أمر بحبس المتهم «م.ش.إ»، 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات، حيث تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان يفيد بوفاة المجني عليها بمحل سكنها بدائرة القسم إثر تناولها كمية من الأقراص.

تفاصيل إنهاء حياة طالبة في الإسكندرية

وعلي الفور انتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثان إلى محل الواقعة بمنطقة الوادي بالكينج مريوط ترافقهم سيارة الإسعاف وتبينمن الفحص وجود جثة طالبة في العقد الثاني من العمر تبلغ 16 عاما.

وبسؤال أسرتها قررت أن ابنتهم تناولت أقراص مخدرة بقصد إنهاء حياتها لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب قيام شخص بابتزاز ابنتهم والحصول على صور لها عارية عن طريق موقع «الفيس بوك» وإرسالها إلى الأقارب والتشهير بها عبر نشر الصور بعدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي. مما دفعها إلى تناول الأقراص والانتحار بعد مرورها بحالة نفسية سيئة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمعرفة ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، تمكن من تحديد شخصية المتهم ومكان تواجده.

وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض عليه وعثر بحوزته على الجهاز المستخدم في الابتزاز الإلكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وتم تحرير المحضر 864 لسنة 2022 قسم شرطة العامرية ثان وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.