حريق 3 أحواش وضبط تاجري مخدرات و40 كيلو مهمات سكة حديد في حوادث متفرقة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج عدة حوادث متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها ضبط شخص بحوزته مهمات سكة حديد قبل بيعها، وكذلك القبض على تاجري مخدرات قاما بغسل 5 ملايين جنيه من تجارة المواد المخدرة، بالإضافة للسيطرة على حريقين بدون خسائر بشرية.

ضبط تاجري مخدرات حاولا غسل 5 ملايين جنيه

الواقعة الأولى حدثت في مركز جرجا، عندما قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من «عزت ع ص ع»، 40 عاما، عاطل ويقيم دائرة المركز، والسابق اتهامه في قضية مخدرات، و«فوزي ع ص ع»، 38 عاما، عاطل ويقيم بذات الناحية، والسابق اتهامه في قضية مخدرات، وذلك لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

وقام المتهمان بارتكاب عدة أفعال لغسيل الأموال بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني، فأودعا جزءا منها في البنوك والبريد، وأجريا عليها عمليات سحب وإيداع وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وهي عبارة عن أنشطة تجارية تتمثل في مشروع لتسمين الماشية ومزرعة موالح وعقار على مساحة 400 متر، وقدرت قيمة تلك المشروعات بـ5 ملايين جنيه تقريبا.

ضبط صبي بحوزته مهمات سكة حديد قبل بيعها

وشهد مركز سوهاج الواقعة الثانية، عندما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد سوهاج، من ضبط المدعو «ممدوح ا م م»، 15 عاما، عامل ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل، وبحوزته جوال أبيض اللون بداخله 3 قطع عبارة عن قواعد تثبيت قضبان السكة الحديد من متروكات هيئة السكة الحديد مستعملة من قبل، وتزن حوالي 40 كجم، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد السرقة وإعادة بيعه والتربح من ثمنها.

حريق حوشين في جرجا بسبب فرن بلدي

كما شهد مركز جرجا بمحافظة سوهاج الواقعة الثالثة، من خلال نشوب حريق بحوش دائرة مركز جرجا، وتبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو «إيهاب ك ع ا»، 39 عاما، مزارع، وامتد لحوش مجاور ملك للمدعو «أبو ضيف ع ا»، 24 عاما، عامل، ويقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال المذكورين أفادا بمضمون ما تقدم، وأرجعا سبب الحريق لتطاير الشرر من موقد بلدي بحوش الأول، وأضافا باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفيا الشبهة الجنائية.

اشتعال النيران في حوش بالمنشأة

وفي الواقعة الرابعة التى شهدها مركز المنشأة، نشب حريق في حوش بدائرة مركز المنشأة، ملك المدعو «عبد الله ا م ع»، 57 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وأفاد المذكور بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، موضحا احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفى الشبهة الجنائية.