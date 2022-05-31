تحليل مخدرات لسائق النقل المتسبب في مصرع 4 شباب بحادث مروع بالواحات

طلبت جهات التحقيق، تقرير الطبيب الشرعي الخاص بـ4 أشخاص لقوا مصرعهم مساء أمس، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل وأخرى ملاكي بطريق الواحات، كما طلبت تقرير تحليل المخدرات الخاص بسائق النقل، لبيان ما إن كان تحت تأثير المخدرات وقت وقع الحادث من عدمه، وانتدبت لجنة فنية من المرور لمعاينة السيارتين، وبيان ما إن كان هناك عطل فني بإحدى السيارتين من عدمه، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها والتعرف على أسباب الواقعة.

بداية الحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مرورى بطريق الواحات ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مدعومة بـ4 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين، وتبين من خلال الفحص، اصطدام تريلا بسيارة ملاكي، ولقى 4 أشخاص مصرعهم، ونقلوا إلى المستشفى.

«المرور» ترفع آثار الحطام

كما دفعت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، بالأوناش وفرقة من رجال المرور، تمكنوا من رفع آثار الحطام الناتج عن الحادث وجرت إزالة آثاره، وتمكنوا من إعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة التي تتابع سير مجرى التحقيقات.