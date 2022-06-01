ضبط 233 قضية مخدرات وتنفيذ 87876 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 163 قطعة سلاح ناري بحوزة 140 متهمًا، على النحو التالي:

ــ رشاش جرينوف.

ــ 16 بندقية آلية.

ــ بندقية رصاص.

ــ 19 بندقية خرطوش.

ــ 9 طبنجات.

ــ 117 فردا محليا.

ــ 1667 طلقة مختلفة الأعيرة.

ــ 55 خزينة متنوعة.

ــ 229 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 87876 حكما قضائيا متنوعا

كما تمّ تنفيذ 87876 حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي:

ــ 343 حكم جناية.

ــ 26609 أحكام حبس جزئس.

ــ 4206 أحكام حبس مستأنف.

ــ 43992 حكم غرامة.

ــ 12726 مخالفة.

ضبط 233 قضية مخدرات

أما في مجال ضبط قضايا المخدرات: تم ضبط 233 قضية، ضُبط خلالها الآتي:

ــ كمية من مخدر البانجو وزنت 42,560 كيلو جرام.

ــ كمية من مخدر الحشيش وزنت 20,075 كيلو جرام.

ــ كمية من مخدر الهيروين وزنت 5,293 كيلو جرام.

ــ كمية من مخدر الشابو وزنت 5,604 كيلو جرام.

ــ كمية من مخدر الإستروكس وزنت 425 جراما.

ــ كمية من مخدر البودر وزنت 888 جراما.

ــ كمية من مخدر الفرجينيا وزنت 250 جراما.

ــ كمية من مخدر الآيس وزنت 160 جراما.

ــ كمية من مخدر الهيدرو وزنت 60 جراما.

ــ 19067 قرصا مخدرا.

ــ في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 32 متهما.

ــ في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 19 متهما.

ــ ضبط 246 دراجة نارية مخالفة.

ــ ضبط 22805 مخالفات مرورية متنوعة.

فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.