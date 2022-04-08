تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في الوايلي: خناقة في السحور

كشفت تحريات مباحث القاهرة، تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها داخل منزل الزوجية في الوايلي، مشيرة إلى أن مشادة كلامية بين الزوجين في السحور انتهت بخنقها وأسرع الجاني بإشعال النيران بمحتويات الشقة حتى يوهم فريق البحث الجنائي وأسرة المجني عليها أن الوفاة ناتجة عن حدوث حريق في الشقة.

مناظرة جثمان سيدة الوايلي

وأفادت تحريات المباحث أن سيدة الوايلي في العقد الرابع من عمرها، عثر عليها جثة هامدة داخل منزل الزوجية وأظهرت المناظرة وجود حروق متفرقة بالجسد، وبينت معاينة الشقة من قبل المعمل الجنائي أن الحريق شب في محتويات غرفة النوم كما أن وصلات الكهرباء لم يحدث فيها أي انفجارات تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي.

حريق بفعل فاعل

وأوضحت معاينة الفريق الأمني أن الحريق بفعل فاعل وبالبحث عن زوجها المجني عليها تبين أنه هاربًا فأشارت أصابع الاتهام إلى ضلوعه في جريمة قتل زوجته فتمت ملاحقته حتى ألقي القبض عليه وبمواجهته حاول التنصل من جريمته في بداية التحقيق لكنه أنهار وأعترف بتفاصيل الجريمة عند حصاره بأدلة الاتهام التي جمعها الفريق الأمني من مسرح الجريمة.

الطب الشرعي

وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب وفاتها رسميًا وموافاة النيابة بنتائج تقرير الصفة التشريحية فور صدوره، وقررت النيابة استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها في الحادث.

خلافات أسرية

وتبين من تحريات المباحث أن المتهم وزوجته على خلاف مستمر منذ عدة أشهر وأن الجيران كانوا يعرفون بتلك الخلافات الأسرة بسبب الصرخات والأصوات العالية المستمرة من قبل الزوجة بشكل شبه يومي.