عاجل.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس، التي اعتمدها منذ قليل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بنسبة نجاح 83%، وعُقدت امتحاناتها ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة على مستوى المديرية بعد أن وضعت وفق المواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس متاحة الآن على الموقع الإلكتروني للمديرية، وقالت المديرية في بيان لها، إن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة القاهرة متاحة الآن، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها برقم الجلوس أو من خلال الهاتف الأرضي (09000100) أو المحمول على الرقم (5757) أو من خلال خدمة الرسائل الفورية على الموقع.

وأوضحت أنه عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة القاهرة بلغ 186273 طالبا وطالبة، ونجح 147653 طالبا، لافتة إلى أن نسبة النجاح في نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%.

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالقاهرة

بالتزامن مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس، قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن إدارة شبرا التعليمية جاءت في المركز الأول على مستوى المحافظة، وتليها إدارة روض الفرج التعليمية وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث.

وأكد «عطية» أن امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت ورقيًا في المدارس وجاءت وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مشيراً إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة

- يدخل الطالب على موقع مديرية التربية والتعليم في القاهرة.

- يكتب رقم الجلوس.

- الضغط على زر «بحث».

- تظهر النتيجة بالدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية.