لينك الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.. ورسالة عاجلة من التعليم

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة عن لينك الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة، موضحة أنه تم إعلان النتيجة عقب اعتمادها من اللواء خالد عبدالعال، لافته إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.

لينك الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة متاح الآن

وأضافت المديرية أن لينك الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة متاح عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس والدرجات التي حصلوا عليها في مواد اللغة العربية والإنجليزية والجبر والإحصاء والهندسة والدراسات الاجتماعية والعلوم.

وأكدت أنه تم إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة والذين بلغوا 156 طالباً وطالبة، لافته إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً ووفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

- مادة اللغة العربية 80 درجة.

- مادة الرياضيات 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

- مادة العلوم 40 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية 60 درجة.

- المجموع 280 درجة.

رسالة عاجلة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ووجهت المديرية رسالة عاجلة للطلاب وأولياء الأمور عبر موقعها الإلكتروني الرسمي مفاداها: «فى جميع الحالات يجب الرجوع إلى المدرسة لمراجعة النتيجة»، لافته إلى أن التنسيق للمرحلة الأعلى يتم على أساس الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الفصل الدراسي الأول والثاني.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

- الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «عرض النتيجة».

- تظهر النتيجة بجميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد.