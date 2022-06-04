تشيع جثمان الطفل يوسف المقتول على يد والده بسوهاج «فيديو»

شيع المئات من أهالي قرية الغريزات، دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، جثمان «يوسف» وسط حاله من الحزن بالسواد وتعالت أصوات النساء بالبكاء والصراخ أثناء تشييع الجثمان.

النيابة تصرح بدفن الطفل

وصرحت النيابة العامة بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بدفن جثة الطفل يوسف الذي يبلغ من العمر 6 أعوام، والذى قُتل على يد والده عقب تعديه عليه بالضرب على رأسه باستخدام عصا في محاوله منه لمنعه من الخروج واللعب في الشارع.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل في السادسة من العمر على يد والده بناحية قرية الغريزات دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المراغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العماري رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوفاة الطفل يوسف. ف 6 سنوات عقب قيام والده بالتعدي عليه بالعصا على رأسه، في محاولة من المتهم منعه من الخروج للعب في الشارع.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المبين في التحريات، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وعلى جانب آخر، أشارت التحريات إلى أن المتهم بقتل نجله سبق اتهامه في العديد من القضايا، بإجمالي 20 قضية متنوعة، وأن والدة الطفل المقتول محبوسة على ذمة إحدى قضايا