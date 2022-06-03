أرقام الاستعلام عن فاتورة الغاز بمحافظة سوهاج وشروط التقديم

توصيل الغاز الطبيعي لعدة مراكز وقرى بمحافظة سوهاج وينتظر الأهالي شهريا فاتورة الغاز لسدادها حيث يمكن معرفة فاتورة الغاز عن طريق التواصل بشركة الغاز بسوهاج كما يمكن تقديم الشكاوى من فاتورة الغاز، والمقترحات لشركة غاز الأقاليم بمحافظة سوهاج عن طريق الاتصال بأرقام الطوارئ لمحافظة سوهاج وهي، طوارئ سوهاج ورقمها 09321577034 و01015128280 و01015128281 وأرقام طوارى مركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج 01022279504 و01022279505 و0934666488 وأرقام طوارئ مركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج 01001661541، وأرقام طوارئ مركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج 01001661594.

أرقام استعلام وشكاوى فاتورة الغاز بمراكز سوهاج

وأرقام طوارئ مركز ومدينة طهطا 0934763683 و01099773417 و01099772763 و01001661482 وأرقام طوارئ مركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج 0934763683 و01099773417 و01022279506 و01001661490 وأرقام طوارئ مركز وميدمة جهينة بمحافظة سوهاج 0934763683 و01099773417 و01001661425.

كما يوجد رقم موحد للاستفسار يمكن التواصل علية من كل مراكز ومدن محافظة سوهاج 129.

الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيا

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز بمحافظة سوهاج عن طريق زيارة شركة الغاز الطبيعي بمحافظة سوهاج بشارع كورنيش النيل الشرقي بعمارات بنك الإسكان والتعمير عمارة 14 بالدور الأرضي، ويمكن التواصل هاتفيا على رقم الشركة 0934608970 أو إلكترونيا من خلال الضغط هنا.

شروط توصيل الغاز بسوهاج من الطلب حتى إصدار فاتورة الغاز

جدير بالذكر أن شركة الغاز بمحافظة سوهاج تضع عدة شروط للتعاقد على الغاز الطبيعي بمدن وقرى محافظة سوهاج، حيث يشترط للتعاقد إحضار 3 صور لبطاقة العميل و3 صور لإيصال كهرباء وفاتورة تليفون للعميلة بالإضافة إلى 3 صور من عقد ملكية أو إيجار الوحدة السكنية المراد توصيل الغاز الطبيعي لها، مع كتابة رقم الغاز لكل وحدة وتوفير اشتراطات الأمان لتركيب الغاز، ثم يتم مراجعة الأوراق وتوصيل الغاز الطبيعي من خلال مسؤولي الشركة، ليتم إصدار فاتورة الغاز للعميل فور الإستخدام تحمل بيانات العميل وبيانات التعاقد.