ماذا حدث في الدول العربية خلال ساعات الليل؟.. اعرف التفاصيل

شهدت عدد من الدول العربية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث سياسية، بينها تصريحات رئيس الوزراء الليبي المكلف، فتحي باشاغا حول بناء مسار للمضي في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شفافة في بلاده، فيما أعرب «مجلس الأمن الدولي» عن أمله في إمكانية أن تترجم الهدنة في البمن إلى وقف دائم لإطلاق النار

قال رئيس الوزراء المكلف من «مجلس النواب» الليبي فتحي باشاغا، إن الحكومة تعمل على بناء مسار موثوق للمضي في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شفافة، وإرساء الأمن، واصفا محادثات أجراها مع كبار المسؤولين الأمريكيين، بـالإيجابية.

«باشاغا» يشدد على تمسكه بالحلول السلمية.. وإيطاليا: لا توجد حكومة بكامل صلاحياتها في ليبيا

وشدد باشاغا، على تمسكه بالحلول السلمية ونبذ العنف وبخدمة الليبيين وضمان وحدة البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، أدانت السلطات الإيطالية، إطلاق زورق دورية ليبي النار على قارب صيد صقلي، وقالت وزيرة داخلية البلاد، لوتشانا لامورجيزي، إن في ليبيا هناك وضع خاص، لا توجد حكومة بكامل صلاحياتها، إنه وضع جيوسياسي صعب للغاية.

وفي السودان، مدد «مجلس الأمن الدولي»، أمس الجمعة، تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية، المعروفة اختصارا باسم «يونيتامس» عاماً إضافياً حتى 3 يونيو 2023.

والأربعاء الماضي، تظاهر مئات السودانيين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة «الخرطوم» للمطالبة بطرد رئيسها فولكر برثيس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي اليمن، رحب «مجلس الأمن الدولي»، بتمديد الهدنة في اليمن إلى شهرين، وأبدى أعضاء المجلس، المكون من 15 دولة، في بيان تطلعاتهم وأملهم في إمكانية أن تترجم الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة وجامعة تحت رعاية أممية.

وكان مبعوث منظمة الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، أعلن أمس الأول الخميس، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين.

«مجلس الأمن الدولي» يدعو الحوثيين إلى الفتح الفوري للطرقات في «تعز»

وأثنى «مجلس الأمن»، على إجراءات الأطراف في اليمن للحفاظ على الهدنة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. ودعا المجلس، الحوثيين، إلى الفتح الفوري للطرقات في «تعز» جنوب العاصمة «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيين، والتوصل لحل سياسي، معبرا عن قلقه الشديد من التبعات الإنسانية لإغلاق الطرقات في «تعز».

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، مقتل ما لا يقل عن 19 مدنيا بينهم 3 أطفال، وأصيب 32 مدنيا في اليمن خلال الشهرين الماضيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأشارت المتحدثة باسم «مفوضة حقوق الإنسان»، ليز ثروسيل، للصحفيين في«جنيف»، إلى أن معظم الضحايا الذين سجلوا منذ دخلت الهدنة حيز التنفيذ في بداية أبريل الماضي، قتلوا على إثر ألغام أرضية كان منها ألغام بدائية وعبوات من بقايا الحرب.