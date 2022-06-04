 اليوم.. فتح باب التقديم لاختبارات القبول للالتحاق بالجامعات الأهلية

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية 2022-2023، التسجيل لأداء اختبارات القبول للالتحاق، بالجامعات الأهلية المصرية الأربع (الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، والجلالة بالعين السخنة)، وجرى فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها المتميزة اعتبارًا من اليوم السبت وحتى نهاية سبتمبر 2022.

والتسجيل للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للعام الحالي 2021-2022 أو العام السابق 2020-2021، وذلك بنفس قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، موضحة أن الشهادات: «التعليم الأزهري، وشهادات مدارس المتفوقين وكذلك مدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، والشهادات العربية)، وذلك طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنَّ التقديم متاح حالياً هذا العام للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية، وذلك عبر رابط الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الأهلية، وأنه بالنسبة للطلاب الغير المصريين الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية 2022، يُمكنهم التوجه مباشرة لمقار الجامعات أو التقديم عبر رابط بوابة الطلاب الوافدين الإلكترونية.

الجامعات الأهلية 2022

وقالت وزارة التعليم العالي إنَّ امتحانات القبول والتقديم واحدة من أهم مميزات منظومة الالتحاق بالبرامج الحديثة والمستقبلية التي تطرحها منظومة الجامعات الأهلية المصرية، مشيرة إلى أنَّ الاختبارات التي تعقد بشكل إلكتروني بالكامل دون أي تدخل بشري، تهدف إلى قياس قدرة الطالب، وكذلك مدى ملاءمة سماته المعرفية والعقلية لنوعية دراسته التي يرغب في دراستها بالجامعة.

وأكّدت وزارة التعليم العالي ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتأكّيد ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.