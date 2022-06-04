الشروط الأساسية لسحب ملف المتقدمين لوظيفة معاون النيابة لدفعة 2021

نبهت النيابة الإدارية على جميع المتقدمين لشغل وظيفة معاون النيابة الإدارية لدفعة عام 2021، بأنَّه تمّ تفعيل طباعة النسخ النهائية لوثائق التعارف، مؤكّدة أنَّه على كل المتقدمين لشغل هذه لوظيفة، طباعة النسخ النهائية الأخيرة والتوقيع على كل صفحة منها، ولابد من تصويرها 4 نسخ، وإحضار الأصل معهم في اليوم المخصص للتقديم لكل جامعة، وذلك وفقًا للجدول الذي تم الإعلان عنه؛ لأن ذلك يعدّ الشرط الأساسي لسحب الملفات.

كما أكّدت النيابة الإدارية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنَّه لن يتمّ قبول سحب أي ملف إلا إذا سجل المتقدم بياناته على الموقع المخصص لذلك الأمر، مع طباعة الوثيقة النهائية.

الشروط المنصوص عليها بقانون الالتحاق بوظيفة معاون النيابة الإدارية لعام 2021

كما أعلنت النيابة الإدارية بدء مسابقة للتقديم على وظيفة معاون النيابة الإدارية لخريجي دفعة 2021 لكليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، ويشترط على المتقدم توافر الشروط التالية.

- التقدير العام للمتقدم لا يقل عن «جيد».

- لا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة وذلك في 6 يونيو 2022.

- توافر الأهلية والصلاحية للقبول في وظيفة معاون النيابة الإدارية.

- اجتياز المتقدم للاختبارات والمقابلة الشخصية.

- توافر اللياقة الصحية والطبية على المتقدم، وتسجل طلبات التعيين من هنــــا.

ويتمّ إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق، وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال الموقع www.ap.gov.eg وذلك بعد استيفاء جميع البيانات.

موعد سحب وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة

كما تسحب وتقدم الملفات مستوفاة المستندات والأوراق المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني، اعتباراً من 12/06/2022 وحتى 04/07/2022، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر بميدان النجدة، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف عصراً.

ويراعى الالتزام بالشروط والقواعد المنصوص عليها، واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة، كما لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الإعلان عن الميعاد المحدد، أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات الوجوب وجودها.