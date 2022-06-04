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إصابة 5 أشخاص في تصادم «ميكروباص» و«توك توك» بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
11:01 ص | السبت 04 يونيو 2022
إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وتوك توك بالغربية

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وتوك توك بالغربية

شهد طريق «دفرة - طنطا» في محافظة الغربية، اصطدام «توك توك» بعمود كهرباء، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص كانوا يستقلون المركبة بكسور وجروح وكدمات متفرقة في الجسم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت سرعة تحريات المباحث ومعرفة ملابسات الحادث، والحالة الصحية للمصابين.

تصادم ميكروباص بـ«توك توك»

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من أهالي قرية دفرة، إحدى قرى مركز طنطا، بوقوع حادث سير بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية «توك توك»، واصطدام «توك توك» في عمود كهرباء ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة طنطا، وسيارات الإسعاف إلى مكان حادث السير، ونُقل المصابون إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

اختلال عجلة القيادة 

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، إصابة 5 أشخاص من بينهم سائق «توك توك» إثر اصطدامه في سيارة ميكروباص وعمود إنارة أمام مدخل قرية دفرة، طنطا، ما أدى الى توقف الحركة المرورية، وتبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة التي أدت لاختلال عجلة القيادة، فاصطدم الميكروباص بمركبة «توك توك» وعمود الإنارة.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق الـ«توك توك» و3 ركاب وفتاة بكسور وكدمات في مختلف أنحاء الجسم، ونُقل المصابون إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الحادث ومعرفة ملابساته.

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