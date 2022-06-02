بريد الوطن .. نقيب فلاحى الغربية يرد على «زراعة القطن والذرة»

رداً على مقال الأستاذ محمود البرغوثى، المنشور بجريدة الوطن يوم الأحد 15 مايو الماضى، بخصوص زراعة القطن والذرة للفلاح، كان الأولى أن يتكلم الأستاذ عن توحيد الزراعات فى الجمعيات المحلية، وهذا يتطلب تغيير النظام إلى نظام الدورة الزراعية، التى سترّشد المياه، لأن كل صنف له دورة مياه، وتوحيد الدورة سينظم هذه العملية. لقد كتبت قبل ذلك: «نحن نزرع قطناً لا نصنعه، ونصنع قطناً لا نزرعه»، فالمفروض أن تعود الشركات فى المحلة كما كانت، كما أنه مفروض على الدولة أن تشترى المحصول من الفلاح بعيداً عن جشع التجار، وإذا كان هذا غير ممكن فيجب أن يتم توحيد أماكن مخصصة فى الجمعية المحلية للزراعات، والتى تفيد الفلاح والحكومة.

عبدالفتاح محمد شوارة - نقيب فلاحى الغربية

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