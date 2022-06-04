عمر عصر: أتمنى التعاون بين التعليم والرياضة لتنظيم دوري لتنس الطاولة

قال عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، الفائز بـ9 بطولات إفريقية، إنّ التغيرات الحالية وسياسية الاهتمام بالرياضة ودعم الرياضيين تُمثل فرصةً كبيرة لألعاب الصالات.

وأضاف لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، في حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «تنس الطاولة سيكون لها مستقبل كبير جدًا، ويجب أن نستعد لهذا الأمر جيدا جدا، ويجب أن نستعد لهذا الأمر من الآن، ويمكن لأولياء الأمور تجشيع الأبناء على ممارسة اللعبة في المدرسة».

بدأت أنا وأخي ممارسة اللعبة في المدرسة

وتابع بّأنه بدأ مع أخيه ممارسة اللعبة في المدرسة، واليوم يلعبان في الأولمبياد سويا، ويتمنى أن يحدث تعاون بين الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لتنظيم دوري المدارس لتنس الطاولة لإفراز أبطال على مستوى الجمهورية.

المشروع القومي للرياضة الحالي يستهدف أعدادا كبيرا من اللاعبين

وأكد لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة الفائز بـ9 بطولات إفريقية: «نتمنى أن يخرج لاعبون أفضل منا، التقيت الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وشرح لي أن المشروع القومي للرياضة الحالي يستهدف أعدادا كبيرا من اللاعبين يمكنهم أن يكونوا أبطالا أولمبيين في المستقبل».