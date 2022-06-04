تحرير 116 محضرا ضد أصحاب حيازات زراعية لعدم توريد 525 طن قمح بالبحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بقيادة مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملات لضبط حركة توريد الأقماح المحلية ومراجعة كشوف المزارعين الموردين.

محاضر ضد المزارعين غير الملتزمين بالتوريد

وأسفرت الحملات عن تحرير 60 محضرا بمركز شبراخيت ضد أصحاب حيازات زراعية، ووارد أسماؤهم بكشوف الحصر، ولم يقوموا بتوريد كميات بلغت 177 طن قمح.

كما تم تحرير 44 محضرا لبعض المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد 278 طن قمح للشون والصوامع بمركز أبو حمص، وفي مركز المحمودية تم تحرير 12 محضرا ضد أصحاب حيازات زراعية لم يقوموا بتوريد 70 طن قمح.

الالتزام بقرارات توريد القمح

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الالتزام بكل القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة.

كما وجه محافظ البحيرة بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح، والتعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم، والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.

كما شدد «آمنة» على الالتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، وكذلك التواصل المباشر مع المزارعين، مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.

يذكر أن إجمالي ما تم توريده من القمح، حتى صباح اليوم السبت، في شون وصوامع البحيرة، بلغ 353042 طناً من الأقماح المحلية.