تفاصيل ملتقى «الغرفة العربية»: ربط كهربائي بين مصر واليونان وقبرص وإتاحة فرص تجارية

شارك المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بفاعليات الملتقى الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية، بعنوان «لقاء الأعمال اليوناني المصري» بأثينا في اليونان.

«القاضي»: اللقاء تطرق لنطاق عمل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص

أشار «القاضي» إلى أنَّ اللقاء تطرق لنطاق عمل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص، والفرص التجارية المتاحة للقطاع الخاص في مصر واليونان، والخريطة الحالية وتطوير البلدين في مجال الطاقة البديلة والمستدامة، والتعاون المحتمل والمستقبلي في الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا.

وأضاف «القاضي»، أنَّ اللقاء تناول التطور في التكنولوجيا البحرية واللوجستيات وصناعات الموانئ، وإمكانات القطاع الخاص في البلدين في الاستثمار في بناء السفن وصيانة سفن الأحواض الجافة.

واستعرض كممثل لـ قطاع اللوجستيات والملاحة، بالمشاركة مع الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، آخر التطورات بالقطاع بمصر.

«القاضي» والوزير اليوناني يبحثان إحياء مشروع الخط الملاحي بين البلدين

وبحث «القاضي» مع الوزير اليوناني، ما يمكن أن تقدمة اليونان والاتحاد الأوروبي لإحياء مشروع الخط الملاحي «الرورو» بين البلدين على النحو الذي تمّ في مشروع ماركو بولو للاتحاد الأوروبي الخاص بالخطوط الملاحيـة القصيرة short sea shipping.

فيما قدم رئيس شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية درع الشعبة للوزير اليوناني، فيما استعرض القاضي، مشاريع النقل البحري والموانئ والسكك و الطرق و التطور في الإجراءات الجمركية انضمام مصر إلى اتفاقية «التير» ورؤية مصر 2030 في أن تصبح مركزًا عالميًا في الطاقة كما استعرض التطوّر الحادث بالأسواق العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف القاضي، خلال كلمته أنَّ مصر واليونان تتمتعا بعلاقات ثقافية وتاريخية قوية منذ العصور القديمة واليوم يتمتع البلدان بعلاقات ودية، وخلال تطور هذا الارتباط كانت هناك مواجهات ملحوظة بين الحضارتين في أشكال مختلفة وعلم، يعكس التطور الاستراتيجي الثنائي الإيجابي الأخير رؤية القيادة لكلا البلدين اللذين يتعاونان ويديران مختلف المشاريع الضخمة وغيرها من المشاريع التجارية الهامة، ومع ذلك فإن إمكانات ونطاق التعاون لا حدود لهما، ويلتزم القطاعان الخاصان لكلا الجانبين بتلبية عدد كبير من الفرص بمجرد الشروع في المبادرات وفتح الحوار من أجل استكشاف شراكة تجارية مشتركة.

من جهتها، ألقت الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الضوء علي الموارد البشرية ودور الأكاديمية في تغذية سوق العمل بالشباب الواعد المدرب للعمل في البيئة الحالية وما يميز طلبة الكلية عمليا و ثقافيا، مشيرة إلى أنَّ اللقاء تطرق إلي الغذاء والأمن الغذائي، التطورات الأخيرة في الزراعة.

جدير بالذكر أنَّ اللقاء حضره وزيري الطاقة اليوناني الكسندرا سودوكو ووزير النقل البحري، والجزر اليوناني إيوانيس بالكيوتاكيس، والسفير إسماعيل خيرت السفير المصري في اليونان، إضافة إلى خاريس جيرونيكوالس رئيس مجلس الإدارة، الغرفة العربية اليونانية، وسهيل حسيب صبّاغ نائب رئيس، الغرفة العربية اليونانية، وأدار اللقاء رشاد مبجـر، الأمين العام، الغرفة العربية اليونانية.