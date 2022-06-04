تعاون بين «أبو ظبي مصر» و«الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» لتعزيز التمويل المشترك

وقَّع بنك أبوظبي الأول- مصر FAB، اتفاقية تعاون مدتها 3 أعوام، مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لاستكشاف أشكال التمويل المشترك لمشروعاته الحالية والمستقبلية في مصر.

تعاون «أبو ظبي الأول» والمؤسسة الإسلامية يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري

وأضاف بيان صادر عن بنك أبو ظبي الأول، أنَّ التعاون بين الطرفين يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية والتمويل المشترك، فضلًا عن توفير السيولة اللازمة لتغطية العمليات التشغيلية الخاصة بأعمال الطرفين في مصر.

كما يعزز التعاون تطوير أسواق رأس المال في مصر من خلال هيكلة الصكوك (شهادات الثقة)، وتوفير الخدمات الاستشارية وغيرها من مجالات التعاون المتعلقة بسوق رأس المال.

الرئيس التنفيذي لأبو ظبي الأول: التعاون مع المؤسسة الإسلامية جزء من الاستراتيجية التنموية للبنك

من جانبه، قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، إنَّ مصرفه يتشرف بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مضيفا أنَّ التعاون يأتي كجزء رئيسي من استراتيجية البنك التنموية الهادفة لجعله بوابة للاستثمار في مصر.

وتابع «فايد»، أنَّ «التعاون يؤكد على التزامنا الراسخ تجاه الاقتصاد المصري، إيمانًا منا بقدرته على امتصاص الأزمات وكون مصر إحدى الأسواق الاستراتيجية الواعدة».

كما أكد على حرص مصرفه، أبو ظبي الأول- مصر، على المبادرة بعقد شراكات جديدة، واستكشاف الفرص التنموية، وتوفير أعلى جودة للخدمات البنكية المبتكرة والمصممة خصيصًا لتلبي احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات بمختلف أحجامها.

فيما أشار الرئيس التنفيذي للبنك، إلى مساهمته في دعم المؤسسة الإسلامية من خلال توظيف خبرات ومعارف البنك الكبيرة إقليميًا وعالميًا.

«سجيني»: نسعد بالشراكة مع بنك أبو ظبي الأول مصر

من جانبه، قال أيمن أمين سجيني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إنه سعيد بالمبادرة المشتركة مع بنك أبوظبي الأول-مصر، مضيفا، «يسعدنا أن تجمعنا هذه الشراكة مع بنك أبوظبي الأول- مصر، وأتوقع أن يثمر التعاون في تحقيق أهدافنا بإثراء وتطوير معارف وإمكانات العاملين في قطاعات الإدارة المالية والخدمات الاستشارية، وزيادة الوعي بهم، كما سيعمل على توفير الدعم التمويلي اللازم لعمليات التطوير المؤسسي».

وتابع، «نأمل أن تكون هذه الشراكة مثالا يحتذى به لتطبق في الدول الأعضاء تماشيا مع استراتيجية المؤسسة المعتمدة».