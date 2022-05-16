موعد غلق مكتبة الإسكندرية غدا في ذكرى مرور 20 عاما على افتتاحها

على غير المعتاد، تحدد موعد غلق مكتبة الإسكندرية بالتزامن مع احتفالها بمرور 20 عاما على افتتاح المكتبة الحديثة، التي تم افتتاحها في 16 أكتوبر 2002، حيث تطلق المكتبة احتفالية كبرى غدا تبعها إعلانها موعد غلق جديد.

غلق مكتبة الإسكندرية سبب غضب الجماهير

المكتبة التي أعلنت عن غلقها التام غدا أمام الجماهير بسبب الاحتفالية، عادت وعدلت عن رأيها بعدما انهالت عليهم التعليقات الغاضبة حول قرار إغلاق المكتبة في هذا اليوم بوجه الباحثين والزوار، خاصة مع تقليل عدد ساعات العمل وتحديد عدد معين في الدخول اليومي، مع غلق غرف البحث منذ انتشار فيروس كورونا وحتى الآن، ثم عادت وقررت التراجع عن القرار والافتتاح مجددًا أمام الزوار ولكن بشروط.

موعد غلق مكتبة الإسكندرية غدا

قررت مكتبة الإسكندرية التراجع عن الغلق من خلال منشور آخر جاء نصه: «استجابة لرواد مكتبة الإسكندرية من الطلبة والباحثين والقراء، قرر الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة فتح المكتبة يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، علمًا بأن الاحتفالية خاصة بكبار زوار المكتبة وستقام بقاعة الاطلاع الرئيسية».

احتفالية عقب غلق مكتبة الإسكندرية

ويعقب غلق مكتبة الإسكندرية، بدء احتفالية مرور 20 عاما علي افتتاح المكتبة، بمبني المكتبة الرئيسي وسط عروض موسيقية رفيعة المستوي بالإضافة إلي عدد من الكلمات التي تتعلق بالقضايا الوطنية الرئيسية والتي تعمل عليها وتتبناها مكتبة الإسكندرية منذ افتتاحها.

كما سيحيي الحفل الفنانة فرح الديباني والمايسترو راجح داوود والموسيقار رمزي ياسا، وذلك بحضور الدكتور مصطفي الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية بالإضافة إلي لفيف من كبار المسئولين والدبلوماسيين والشخصيات العامة والمثقفين.