تعرف على قيمة مصاريف الجامعات الأهلية 2022

أكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة بمدينة جمصة التابعة لمحافظ الدقهلية، أن الجامعات الأهلية 2022 الجديدة «المنصورة والعلمين والجلالة والملك سلمان»، اتفقت بالإجماع على عدم زيادة المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2022 عن العام الدراسي الماضي 2021، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر، ونظراً للازمة الاقتصادية، لافتا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية أتاح بدءاً من اليوم التسجيل للالتحاق للجامعات الأهلية عبر «رابط» الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الأهلية، وفقاً للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

مصاريف الجامعات الأهلية 2022

وأضاف رئيس جامعة المنصورة الجديدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات الأهلية 2022 أنهت كل الاستعدادات لتنسيق القبول بمختلف الكليات والبرامج الدراسية، لافتا إلى أن الجامعة لديها القدرة لاستيعاب ما يقرب من 2200 طالب وطالبة بمختلف البرامج مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

مصاريف الجامعات الأهلية 2022

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية مصاريف الجامعات الأهلية التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العام الماضي:

** مجال الطب: 105 آلاف جنيه.

** مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

** مجال طب الأسنان: 97 ألف جنيه

** مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

** مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

** مجال العلوم الاجتماعية: 43 ألف جنيه.

** مجال السياحة: 40 ألف جنيه.

** مجال اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

** مجال الزراعات الصحراوية: 43 ألف جنيه

** مجال العمارة: 69 ألف جنيه.

** مجال الدراسات القانونية: 45 ألف جنيه.

** مجال الفنون: 49 ألف جنيه.

** مجال العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

** مجال هندسة المنسوجات: 58 ألف جنيه.

** مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

** مجال الصناعات التكنولوجية: 39 ألف جنيه.

** مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

** مجال العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

** مجال الطب البيطري: 60 ألف جنيه.

** مجال الصناعات الغذائية: 43 ألف جنيه.

** مجال العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه.