المستندات المطلوبة من الحجاج قبل السفر إلى السعودية.. أبرزها تقرير طبي

بدأت المملكة العربية السعودية، استقبال الوفود والحجاج القادمين إلى الأراضي لأداء الحج، لذا أعلنت وزارة الداخلية عن المستندات المطلوبة لحج القرعة لهذا العام.

ومنذ أيام أعلنت وزارة الداخلية أسماء الفائزين في القرعة العلانية، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بـ قرعة الحج، وفقًا لما أعلنته الوزارة في بيان لها، وهي كما يلي:

المستندات المطلوبة للحج

1- جواز سفر دولي مميكن لكل فائز بالإضافة إلى جواز سفر للمرافق (إن وجد).

2- يجب ألا تقل مدة صلاحة جواز السفر عن سنة بدءا من تاريخ 11 يونيو.

3- عند تسليم جواز السفر الدولي المميكن يجب أن يكون مرفقاً به أصل (للاطلاع) صورة من شهادة التحصين بالجرعات الأساسية (جرعتين على الأقل) للقاحات فيروس كورونا المعتمدة دولياً من وزارة الصحة كشرط للحصول على التأشيرة.

4- كما يجب على الحاج الفائز بالقرعة المسدد لتكاليف الحج تسليم البطاقة الصحية الخاصة بتلقي التطعيم (لقاح الإنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعي 135 ACYW الحمى المخية الشوكية) أو أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة مع الاحتفاظ بها.

5- يجب تقديم تقرير طبي معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها موضح به تمتعه بحالة صحية جيدة وأنه معافى من كل الأمراض مثل الزهايمر والأمراض النفسية والعصبية وغيرها من الأمراض التي أقرّتها وزارة الصحة كشرط للحاج بحيث يكون قادرًا على أداء فريضة الحج.

6- صحيفة حالة جنائية مميكنة لكل فائز بقرعة الحج.

7- تقديم بيان يوضح حالة الموقف التجنيدي للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وجدوا) ممن هم في سن التجنيد.

8- صورة شخصية حديثة وواضحة مقاس (4×6).

9− تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

10− شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.