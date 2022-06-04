حبس مريض نفسي متهم بقتل والدته طعنا بالسكين في البحيرة

قرر المستشار محمد سليم وكيل النائب العام، برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة، وتحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل والدته إثر نشوب مشاجرة بينهما يوم الجمعة الماضي.

وشهد مركز بدر بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة حيث أقدم شاب على إنهاء حياة والدته باستخدام «سكين» عقب مشاجرة نشبت بينهما.

الابن طعن أمه

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد استقبال مستشفى خاص ربة منزل في العقد السادس من العمر بأحد المستشفيات الخاصة، مصابة بجروح طعنية نافذة في أنحاء متفرقة بالجسم، ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها.

وانتقل ضباط مباحث مركز بدر لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة ابن المجني عليها «عمار»، 22 عاما، ويعمل «سروجي سيارات»، والذي طعنها عدة طعنات مستخدما «سكين».

ضبط الابن

وتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهم الذي يعاني من اضطراب نفسي، حيث أرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة.

وأفاد أحد شهود العيان بوقوع مشاجرة بين المجني عليها وابنها الذي يعاني من مرض نفسي منذ فترة، وأشاروا إلى أن المشاجرة تطورت حيث قام الابن بطعن والدته عدة طعنات نافذة أودت بحياتها عقب وصولها إلى المستشفى.

وذكر شاهد العيان، أنه تصادف قدوم ابنها الأكبر وقت المشاجرة، فاصطحبها إلى أحد المستشفيات الخاصة، وهناك لفظت أنفسها الأخيرة.

وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.