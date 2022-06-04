دفن فتاة تخلصت من حياتها شنقا لمرورها بحالة نفسية سيئة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بالتصريح بدفن فتاة تخلصت من حياتها شنقا، وذلك لمرورها بأزمة نفسية أدت لقيامها بشنق نفسها داخل منزلها بقرية كفر الدير بمركز شبين القناطر، وكلفت جهات التحقيق أجهزة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الواقعة وملابساتها.

مناظرة جثة المتوفاة

كانت قرية كفر الدير دائرة مركز شرطة شبين القناطر شهدت واقعة قيام طالبة، عمرها 15 عاما، بالتخلص من حياتها لمرورها بحالة نفسية سيئة، حيث شنقت نفسها، وتم نقلها لمستشفى شبين القناطر.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بالدفن عقب مناظرة الجثة، وطلبت تحريات المباحث.

طالبة تتخلص من حياتها شنقا

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول «ش ع»، 15 سنة، جثة هامدة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى محل الواقعة، وبسؤال أفراد أسرتها أكدوا أنها أقدمت على التخلص من حياتها بشنق نفسها لمروروها بحالة نفسية سيئة واكتئاب، ما أدى إلى تخلصها من حياتها.

وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، وتبين أن الطالبة تعاني من حالة نفسية واكتئاب منذ فترة، وأنها غافلت الجميع وتخلصت من حياتها شنقا.