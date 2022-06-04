عاجل .. وزير الدفاع يتفقد إحدى الورش الرئيسية للأسلحة

تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إحدى الورش الرئيسية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة، الذي يأتي في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لعملية التطوير والتحديث للأجهزة والمعدات لمختلف الهيئات والإدارات التخصصية، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة لشرح مفصل لأسلوب العمل والتطوير الذي تنتهجه إدارة الأسلحة والذخيرة فى ظل التقدم التكنولوجي المتسارع في مجال التسليح، أعقبه المرور على عدد من الأقسام المختلفة التي تعمل وفقاً لأحدث أساليب التأمين الفني في مجالات الصيانة والإصلاح بما يدعم تحقيق التطور العلمي المتلاحق في تلك التخصصات، كما افتتح مركزاً لتطوير الأسلحة الصغيرة بالورش الرئيسية، الذي تمّ تجهيزه بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة بما يمكن المختصين من تحقيق الاستفادة القصوى من المركز ومواكبة التطور العالمي في مجال الأسلحة الصغيرة.

وأثنى الفريق أول محمد زكي على الجهد الذي يبذله رجال إدارة الأسلحة والذخيرة لرفع القدرات الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات وحرصهم على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق في نظم التسليح العالمية، ودورهم في تطوير الأداء للعديد من الأسلحة والمعدات وتحقيق أقصى استفادة منها وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

كما طالبهم بالعمل على تنمية المهارات العلمية والفنية لدعم منظومة التأمين الفني بالقوات المسلحة وفقاً لأحدث نظم الجودة العالمية، مؤكّداً أنَّ القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية في كل الأسلحة والتخصصات لحماية الوطن وصون مقدساته.