إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بالإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص، عصر اليوم السبت، جراء تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، ونُقل المصابون إلى المستشفى.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارة نقل مع سيارة ميكروباص، قرب مدخل قرية نفيشة التابعة لمحافظة الإسماعيلية، على بداية طريق «الإسماعيلية - السويس».

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ5 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية، إأنه تم استقبال المصابين في قسم الطوارئ بالمستشفي لإجراء الطوارئ اللازمة لهم، مشيرة إلى أن الإصابات تنوعت بين كدمات وجروح مختلفة وكسور في أنحاء الجسم، فيما أصيب شخص بإصابات خطرة، ويجرى تجهيزه لدخول العمليات.

انتقال الشرطة

ووجه اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، بانتقال قوة أمنية من مركز شرطة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة، ومعرفة سبب الحادث.

كما انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، لإعادة تسيير حركة الطريق مرة أخري وإزاحة السيارتين عن نهر الطريق.

تكرار الحوادث

وتكررت الحوادث خلال الفترة الماضية على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، بسبب السير عكس الاتجاه لتباعد الدورنات علي الطريق.

وتقدم عدد من نواب الإسماعيلية بطلبات إلي وزير النقل ووزير التنمية المحلية، للتدخل العاجل لتعديل الدورانات علي الطريق للحد من الحوادث المرورية.