رفع 235 طن قمامة في حملات مكبرة لرفع كفاءة شوارع ومدن أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات، خاصةً قطاع النظافة، وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة، وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز، لافتاً إلى ضرورة شن حملات للنظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة على مدار اليوم، خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة في هذا الشأن، وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

حملات لرفع كفاءة الشوارع بمراكز أسيوط

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدات المحلية بمراكز ديروط وساحل سليم وأسيوط والبداري حملات نظافة ورفع كفاءة عدد من الشوارع والميادين حيث تم رفع المخلفات والقمامة والمخلفات الصلبة وإزالتها من أماكن التجميع والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة وإزالة الأتربة بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة خلال حملات نظافة صباحية ومسائية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، وذلك باستخدام سيارات النقل ولوادر وحاويات وسيارات كنس آلي ومعدات شفط الأتربة، وغيرها من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية وباقي معدات النظافة، فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

رفع حوالي 235 طن قمامة ومخلفات

وتم تنفيذ ورفع حوالي 235 طن قمامة ومخلفات من الشوارع ونقاط تجميع القمامة وتفريغها بالقلابات، لنقلها بعيداً عن الكتلة السكنية، فضلاً عن أعمال تسوية وتمهيد عدد من الشوارع غير المرصوفة، لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين، وذلك بمشاركة محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وحسني درويش، رئيس مركز أسيوط، ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، ومسئولي قطاع النظافة والإشغالات والرصد والمتابعة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية.