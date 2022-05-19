رفع 260 طن قمامة ومخلفات صلبة في مركز أخميم بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، بمتابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وإزالة إشغالات الباعة الجائلين من منطقة كازالوفا، وبطول الطريق الرئيسي حتى الخلوة والفردان وعرب الأطاولة وشارع كازالوفا، وكذلك أعمال تفريغ الحاويات وتمهيد وتسوية الطرق، وتم رفع 90 طن مخلفات صلبة وأتربة، وذلك بتكليفات من حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، وبتوجيهات من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن الارتقاء بمستوى نظافة وجودة الطرق.

إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة بمركز أخميم

وفي قطاع الإنارة، تواصلت أعمال صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة بمنطقة أم هاشم وشارع أولاد طلب وشارع أبو جامع المتفرع من امتداد أبو القاسم، وكذلك عمل الصيانة اللازمة على طريق الخلوة وطريق الزرابي ومدخل كوبري عبود.

وفي قرية نيدة بسوهاج، تواصلت أعمال النظافة ورفع الأتربة والمخلفات، وتم رفع 80 طن مخلفات صلبة وقمامة جزيرة محروس والعزبة والعرب وشارع الترعة المردومة وآبار الوقف وآبار الملك والصوامعة.

كما قامت قرية الحواويش بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، بأعمال النظافة والتجميل وتهذيب وري الأشجار ورفع ما يقرب من 50 طن مخلفات من طريق الطواحين والمرشح والسلاموني، تحت إشراف ومتابعة من خيري مختار رئيس قرية الحواويش بمركز أخميم.

حملات نظافة وإزالة إشغالات مكبرة

كما قامت قرية الكولة بمركز أخميم، بحملة نظافة شملت رفع مخلفات كسر الأسفلت الناتج من إصلاح خط مياه رئيسي بالطريق الرئيسي أمام مدخل كوبري العيساوية شرق، ورفع أكثر من 40 طن من المخلفات أمام كوبري فهمي بالكولة، والمرور ومراجعة حالة النظافة على الطريق حتى مدخل الطواحين، تحت إشراف ومتابعة من أشرف علي حسين، رئيس قرية الكولة.

وقد شدد حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، على استمرار أعمال رفع كفاءة وجودة الطرق وتكثيف حملات النظافة والإنارة لإبراز المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.