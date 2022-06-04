لو هتجدد رخصة.. خطوات حجز موعد للاستفادة من خدمات المرور الإلكترونية

يحتاج الناس إلى تجديد رخص أو الاستعلام عن المخالفات وغيرها من الخدمات التي يرغبون في الانتهاء منها سريعا وتتيحها وزارة الداخلية عن طريق بوابة المرور الإلكترونية.

وتتيح وزارة الداخلية إمكانية حجز موعد عن طريق بوابة المرور الإلكترونية، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين من خلال ميكنة عدد كبير من الخدمات الحكومية، في إطار عملها على تخفيف الزحام والتيسير على الناس منذ ظهور فيروس كورونا.

خطوات حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية

على الراغبين في حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية الدخول على بوابة مرور مصر، ثم على حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية.

وبعدها يتم الضغط على اقبل الشروط والأحكام.

خدمات وحدات المرور الإلكترونية

وفيما يلي نعرض أبرز الخدمات المتاحة حالياً بوحدات المرور الإلكترونية:​

تجديد رخصة تسيير مركبة.

بدل تالف / فاقد رخصة تسيير مركبة.

بدل تالف / فاقد رخصة قيادة.

إصدار ملصق إلكتروني

بدل تالف / فاقد ملصق إلكتروني

​خدمة الفحص الفني للمركبات.

الفروع المتاحة حاليًا لوحدات المرور الإلكترونية:

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية (مول سيتي ستارز).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية (ميفيدا - القاهرة الجديدة).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مسجد عمر مكرم).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أرض المعارض - مدينة نصر). ​​

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية ​(داندى مول).

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية​ (الحصرى - موقف الحافلات).

الجيزة: وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان درة - الشيخ زايد).

الجيزة: وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان الثورة - الدقى).

بورسعيد: وحدة المرور الإلكترونية (الحي الإماراتي).

مطروح: وحدة المرور الإلكترونية (مراسى).

مطروح: وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مطروح).

الغربية: وحدة المرور الإلكترونية (نادى طنطا).

البحر الأحمر: وحدة المرور الإلكترونية (سيتي سنتر - الغردقة).

أسوان: وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أسوان).

الإسكندرية: وحدة المرور الإلكترونية (كارفور -سيتى سنتر).

الإسكندرية: وحدة المرور الإلكترونية (نادى سموحة).