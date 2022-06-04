اشتراطات ضرورية للحصول على ترخيص عمل محل.. منها الموقع والارتفاعات

للحصول على ترخيص محل يجب اتباع عدة اشتراطات للحصول على رخصة محل، كشفت بوابة الخدمات المحلية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط عن أن هناك بعض الاشتراطات عند التقديم للحصول على ترخيص عمل محل، وهي كالآتي:

اشتراطات خاصة بالأرضيات والحوائط والأسقف

1 - مواسير وخطوط خدمة المرافق المكشوفة أو الظاهرة يجب ألا تعوق أو تمنع تنظيف الأرضيات، والجدران، والأسقف.

2 - يجب أن تكون أماكن التقاء الأرضيات بالجدران مقعرة ومحكمة التركيب بحيث تضمن عدم تجمع المياه.

3 - يشترط أن تكون الأرضيات والحوائط والأسقف من مواد صلبة مقاومة للمياه سهلة التنظيف وقوية التحمل وفاتحة اللون وأن تكون خالية من أي شقوق بحيث تلائم طبيعة النشاط المرخص للمحل بمزاولته ولا يحدث بسببها أي ضرر أو خطر بالإضافة إلى توافر الاشتراطات الخاصة المقررة لنوع النشاط المرخص للمحل بمزاولته

4 - في حالة تنظيف الأرضيات باستخدام طريقة الغمر بالماء، يجب أن يتم تزويدها بوسيلة صرف غير مكشوفة، كما يجب أن يتم تركيبها بشكل مائل ليتم صرف المياه إليها

الموقع

1 - يشترط في مواقع المحال أن يكون مستوفيًا للاشتراطات الخاصة بالموقع لكل نشاط.

الارتفاعات

1 - متر في الأماكن التي يزاول فيها العمل.

2 - 2.30 متراً في الملحقات التابعة لأماكن العمل كالمكاتب والمخازن والفراندات المكشوفة وكحجرات الممثلات والممثلين وأماكن التخديم ودورات المياه وغرف الخدم.

3 - 2.10 متر في المحال المنشأة في العائمات أو على أي وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري.

4 - وجوز لمركز إصدار الترخيص أن يوافق على مزاولة نشاط معين في الأدوار المسروقة (فوق الدور الأرضي) وفى البدر ومات وكذلك في الأكشاك المقامة في الملك الخاص بشرط ألا يتعارض النشاط مع صفة وأوضاع هذه الأماكن ولا ينتج عنه أي ضرر كمحال تشغيل المنتجات النسيجية والتنجيد وشطف حجارة النظارات وما يماثلها وفي هذه الحالة يجب ألا يقل الارتفاع عن2.30مترا

5 - يجوز إقامة المحال العامة في خيام ولو قل ارتفاع أسقفها عما هو محدد في هذه المادة بشرط أن يكون اتساعها بقدر كاف لراحة الرواد فى مواعيد عمل المحل ويوافق عليها مركز إصدار الترخيص

السنادر إن وجدت

1 - في حالة وجود سندرة بالمحل يجب أن تكون طبقاً للأصول الفنية والهندسية وتشغل من مساحة المحل نسبة لا تزيد عن 75% من مساحة أرضية الجزء الذي تعلوه وألا يقل الارتفاع بين أرضيتها وسقفها عن 2 متر وأن تكون مفتوحة على المحل ومزودة بحاجز بارتفاع مناسب لا يتجاوز متر وربع.

- تزود بوسيلة مأمونة للصعود إليها ويجوز أن تزيد مساحة السندرة على 75% من مساحة الأرضية بشرط ألا يقل الارتفاع بين أرضيتها وسقفها عن 2.30 م مع توافر الضوء والتهوية المقررين بالمادتين (6، 7).