مصادفة «في الطائرة» تجمع بين سمير صبري وإليزابيث تايلور للمرة الأولى

حكى الفنان القدير سمير صبري، قصة اللقاء الأول الذي جمعه بالنجمة العالمية إليزابيث تايلور، مصادفة على متن إحدى الطائرات، في الوقت الذي كان يتصفح فيه إحدى المجلات التي تتحدث عن حضورها مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك من خلال كتابه حكايات العمر كله، الذي صدر مع نهاية عام 2020.

تأخر طائرة سمير صبري بسبب إليزابيث تايلور وزوجها

وعن تفاصيل اللقاء الأول، قال سمير صبري «كنت عائدًا من بريطانيا بعد تصوير فيلم الأحضان الدافئة مع النجمة زبيدة ثروت، لحضور مهرجان القاهرة السينمائي الذي أسسه العملاق كمال الملاخ»، متابعًا: «جلست في مقاعد الدرجة الأولى، وتأخر إقلاع الطائرة عن الموعد المحدد على غير العادة، واعتذر كابتن الطائرة عن التأخير لظروف خارجة عن إرادته».

مهرجان القاهرة السينمائي كان يستعد لاستقبال نجمة هوليود

فيلم الأحضان الدافئة عرض بالسينما في شهر يوليو عام 1974، بطولة سمير صبري، زبيدة ثروت، سمير غانم، فاطمة مظهر، فايز حلاوة، إخراج نجدي حافظ، تأليف أحمد صالح ومحمود أبو زيد.

واستطرد بقوله «بعد نصف ساعة دخل الطائرة رجل طويل ومعه سيدة بدينة بعض الشيء وجلسا بجواري، ثم أقلعت الطائرة، وهمست المضيفة في أذني إنهما سبب التأخير، وهما السيناتور الجمهوري الأمريكي جون وارن، الذي كان مع زوجته في ضيافة الملكة».

وتابع سمير صبري متسائلًا: «منذ متى تتأخر الطائرة من أجل شخص في ضيافة الملكة؟ وسألتني المضيفة ألا تعرف زوجته؟ وجاءت إجابتي بالنفي، وقالت سأخبرك فيما بعد».

وأضاف قائلًا: «بعد العشاء، بدأت قراءة بعض المجلات المصرية، منها مجلة آخر ساعة التي نشرت على غلافها صورة كبيرة للنجمة إليزابيث تايلور كتب عليها «كليوباترا تعود إلى النيل.. ضيفة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي»، وفجأة اقترب مني السيناتور الأمريكي وسألني عن المكتوب عن صاحبة الصورة، أعطيته المجلة، موضحًا أنه موضوع جميل عن نجمة هوليود لأنها ضيفة مهرجان القاهرة، وبدأت أترجم له محتوى الموضوع».

واستكمل سمير صبري بقوله: «سألني إن كان ممكنًا أن أترجم المقال لزوجته النائمة عندما تستيقظ، وافقت وأنا لا أفهم الموضوع، فشعر الرجل بدهشتي وقال ألا تعرف من هى زوجتى؟ إنها إليزابيث تايلور».

وأشار إلى أنها استيقظت وذهبت إلى حمام الطائرة ووضعت بعض المكياج وعادت إلى مقعدها، وعرفها زوجها عليّ، وبدأت أترجم ما كتبته الصحف والمجلات المصرية عنها، وفرحت وطلبت مني مرافقتها في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده في المطار وأترجم حديثها مع الصحفيين.